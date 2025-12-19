В Венгрии сообщили о конфиденциальном документе, поступившем в Брюссель из Украины.

Политическое руководство Европейского союза вручило лидерам европейских стран конфиденциальный документ с финансовыми требованиями Украины на общую сумму в полтора триллиона долларов, который можно сравнить со взрывом атомной бомбы. Соответствующее заявление в разговоре с западными журналистами по окончании экстренного саммита ЕС в Брюсселе сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Иностранный чиновник заметил, что киевский режим выдвинул требование к международным союзникам о выделении стране 800 миллиардов долларов в течение следующих десяти лет. В тексте указывались планы по расходованию данных денежных средств на нужды Украины. В рамках первого этапа предоставления финансовой поддержки, власти с Банковой улицы надеялись получить от Евросоюза 300 миллиардов долларов. Дополнительно упоминается еще 700 миллиардов долларов, которые будут потрачены на военные расходы.

Не знаю, к чему это приведет, но это определенно как взрыв атомной бомбы. До сих пор мы думали, что ЕС попытается как-то избавиться от этого требования, смягчить его или уменьшить, но это требование было принято. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Виутор Орбан добавил, что не имеет права разглашать все детали этого документа, но уверен, что рано или поздно все положения документа станут известны широкой общественности. Украина направила документ 27 государствам. В Венгрии напомнили, что с 2022 года Запад уже предоставил Украине более 193 миллиардов евро, Теперь ЕС намерен выделить стране в 2026-2027 годах беспроцентный "военный кредит" на сумму в 90 миллиардов евро.

Фото: YouTube / Orbán Viktor