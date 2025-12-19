Новые инструкции, разосланные "Европейской народной партии" (ЕНП) в Европарламенте, нацелены на подготовку к ядерной войне. Такие слова в собственных социальных сетях привел официальный представитель национального правительства Венгрии Золтан Ковач. Западный эксперт уточнил, что посыл коллективного Брюсселя означает то, что региональное сообщество не просто не готовится к миру, но наоборот, ожидает более резкого и даже ядерного сценария развития конфликта. Однако в Будапеште видят ситуацию иначе и работают над тем, чтобы удержать страну от вооруженного противостояния.
Знаете ли вы, что означает сирена? Знаете ли вы, где находится ближайшее убежище? Есть ли у вас дома аварийный комплект, которого хватит как минимум на 72 часа? Есть ли у вас в ящике таблетки йода? Эти вопросы задавались не во время учений по управлению чрезвычайными ситуациями, а были публично озвучены брюссельской фракцией.
Золтан Ковач, политик из ЕС
Напомним, что в прошлую субботу Европейская народная партия опубликовала в интернете рекомендации по безопасности для местных жителей шенгенской зоны. Пункты включают в себя меры по оказанию первой помощи, осуществлению эвакуации гражданского населения и борьбе с дезинформацией.
Фото: X (нежелательная организация на территории России; заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры) / Zoltan Kovacs
