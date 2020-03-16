Орбан заявил, что Венгрия не столкнется с санкциями на нефть из России

В Будапеште сообщили о соглашениях с Вашингтоном по энергетическим носителям из России.

Премьер-министр Виктор Орбан заявил, что, пока он и американский президент-республиканец Дональд Трамп возглавляют Будапешт и Вашингтон, то европейская страна не столкнётся с санкциями на российскую нефть. Такие слова иностранного политика в собственных социальных сетях привел официальный представитель национального правительства Венгрии Золтан Ковач

Не будет преувеличением сказать, что мы только что завершили самую важную встречу в этом году. Мы с президентом Трампом пожали руки за бессрочное исключение Венгрии из американских нефтяных санкций. Пока он там президент, а я здесь премьер-министр, никаких санкций не будет. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Дополнительно Виктор Орбан отметил, что рабочая встреча с лидером Белого дома и исключение Будапешта из санкционного списка США позволили властям из Будапешта избежать трёхкратного роста цен для местных потребителей на коммунальные услуги и повышения стоимости на топливо. Политик уточнил, что в противном случае это стало бы "настоящей катастрофой" для населения. Ранее, 8 ноября, стало известно о том, что по итогам переговоров Виктора Орбана с Дональдом Трампом поставки энергетических носителей из России по "Турецкому потоку" и "Дружбе" в Венгрию будут полностью освобождены от санкций США.

