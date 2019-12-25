В МИД Венгрии раскрыли ожидания от рабочей встречи Виктора Орбана и Дональда Трампа в Белом доме.

Будпешт рассчитывает, что американская администрация при президенте-республиканце Дональде Трампе продлит освобождение от санкций строительство атомной электростанции "Пакш-2" по проекту российской государственной корпорации "Росатом". Соответствующее заявление в эфире телеканала M1 сделал министр по иностранным делам Венгрии Петер Сийярто, который сопровождает местного премьер-министра Виктора Орбана в его рабочей поездке в Вашингтон. Иностранный дипломат уточнил, что в июне 2025 года лидер Белого дома приостановил действие санкций, которые были введены администрацией при демократе Джо Байдене и препятствовали сооружению двух новых энергоблоков АЭС в Пакше.

Это исключение действует до декабря. Я надеюсь, что в пятницу мы сможем договориться о том, что правительство США продлит освобождение от санкций проекта расширения АЭС в Пакше. Мы очень надеемся на это, потому что, если они уже предоставили освобождение один раз, почему бы не предоставить его снова. Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

Петер Сийярто выразил надежду на то, что 7 ноября на встрече в Белом доме Виктору Орбану удастся убедить Дональда Трампа в необходимости освободить Венгрию от действия американских ограничений в отношении российских нефтегазовых компаний. Дипломат считает, что юридические препятствия не должны ограничивать поставки энергетических носителей в европейскую страну.

Сийярто назвал саммит России и США вопросом времени.

Фото: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, признанная экстремистской и террористической) / Szijjártó Péter