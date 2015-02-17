В МИД России прокомментировали очередные удары ВСУ по гражданской инфраструктуре в Запорожской области.

Киевский режим, нанося удары по территории города Энергодара, намеренно идет на ядерный шантаж и ставит под удар безопасность всего европейского региона. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова на регулярном брифинге с журналистами в Москве от 27 августа. Чиновница из внешнеполитического ведомства

Осуществляя атаки на Энергодар, киевский режим сознательно идет именно на ядерный шантаж, ставя под удар безопасность всей Европы и по сути - всего мира. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова пояснила, что с апреля 2026 года в результате украинских обстрелов Энергодара и территории Запорожской атомной электростанции Вооруженными силами Украины погибли девять сотрудников местной атомной электростанции, а количество раненых гражданских специалистов исчисляется десятками.

Захарова: дипломаты РФ в Китае и Непале устанавливают местонахождение пропавших россиян.

Фото: МИД России