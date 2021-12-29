Похитившего 3-летнего сына в Петербурге мужчину лишили родительских прав

В декабре он избил мать ребенка и украл мальчика.

Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел апелляционные жалобы на решение Московского районного суда по взаимным искам родителей 3-летнего мальчика, которого похитили в декабре. Как рассказали в Объединенной пресс-службе городских судов, родительские права Константина Сапрыкина были лишь ограничены. Теперь мужчину их полностью лишили.

По версии следствия, 8 декабря у дома №77 на Суздальском проспекте мужчина напал на свою бывшую жену, нанес е й не менее 8 ударов по голову и лицу и похитил ребенка.

Марина рассказала, что бывший муж регулярно выслеживал ее от дома до садика и не раз предпринимал попытки похитить сына. Кроме того, женщина обвиняет мужчину в домогательствах по отношению к сыну.

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Фото: Piter.TV