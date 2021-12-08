В Петербурге неизвестный избил женщину и похитил ее 4-летнего сына

У пострадавшей многочисленные гематомы на голове, лице и теле.

Утром 8 декабря на Суздальском проспекте неизвестный напал на женщину с ребенком. Об этом пишет 78.ru.

По словам пострадавшей Марины Мальцевой, неизвестный напал со спины, когда она с 4-летним сыном шла в садик. Мужчина избил петербурженку и похитил ребенка.

Пострадавшую госпитализировали с многочисленными гематомами на голове, лице и теле. Сейчас она находится в приемном покое, врачи готовятся наносить ей швы на колото-рваные раны.

Ранее мальчика уже похищал биологический отец Константин Сапрыкин. Полиция разыскивала ребенка более пяти месяцев. В феврале мальчика нашли и передали матери.

Марина рассказала, что бывший муж регулярно выслеживал ее от дома до садика и не раз предпринимал попытки похитить сына. Кроме того, женщина обвиняет мужчину в домогательствах по отношению к сыну. Сегодня в суде должно состояться очередное заседание о пересмотре ограничения в общении отца с ребенком.

Фото: 78.ru