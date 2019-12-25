В Кудрово нашли трехлетнего мальчика, которого отец украл в августе 2020 года

После развода, по решению суда отец мог видеться с мальчиков по вторникам и четвергам. На одной из встреч он украл ребенка.

В Кудрово удалось найти трехлетнего мальчика, которого отец украл во время прогулки в августе 2020 года. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию 10 сентября 2020 года обратилась 40-летняя мама мальчика с заявлением о розыске своего трехлетнего сына. По данному факту было заведено розыскное дело.

Ранее, 25 августа, при проведении процедуры расторжения брака городским судом 48-летний отец ребенка Константин Сапрыкин был ограничен в праве на встречи с сыном (были определены дни недели: вторник и четверг в период с 18:00 до 20:00). Родительских прав он был не лишен. Также было определено место проживания ребенка – адрес регистрации и проживания матери М.М.

Около 18:00 25 августа 2020 года после совместной прогулки у дома 77 корпус 1 по Суздальскому проспекту отец забрал своего сына и убыл с ним в неизвестном направлении.

По данному факту 29 октября возбудили уголовное дело по ч.2 ст.105УК РФ (Убийство). Однако накануне, 15 февраля, в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий Сапрыкин К.К. был задержан по адресу: Всеволожский район, город Кудрово, проспект Строителей. По данному адресу также находился его несовершеннолетний разыскиваемый сын. Мальчика в присутствии сотрудников Федеральной службы судебных приставов был передали матери.

Фото: Piter.tv