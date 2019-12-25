Трехлетнего петербуржца во второй раз украл агрессивный отец

В прошлом году малыша искали полтора месяца.

Петербуржец Константин Сапрыкин, отец трехлетнего Матвея, ухитрился во второй раз похитить сына, гуляя с ним в сопровождении матери ребенка и судебных приставов. Об этом "Мегаполису" рассказала Ирина, приятельница мамы мальчика.

Как рассказала Ирина, Марина рассталась с Константином 2 года назад, так как он вел себя с ней грубо и агрессивно. Через год, в сентябре 2019 года он приехал навестить сына и увел его в неизвестном направлении. Мальчика искали полтора месяца, полиция была бессильна и только соцсети помогли вернуть ребенка маме. После этого Марина подала в суд иск о лишении бывшего сожителя родительских прав. Рассмотрение дела затянулось и только в сентябре должна состояться психологическая экспертиза над отцом ребенка. До вынесения вердикта Константину разрешили видеть сына в сопровождении судебных приставов. Но уже в конце июня этого года мужчина подкараулил Марину с ребенком, набросился на неё и начал душить прямо при сыне. Инцидент был записан на камеру у подъезда, тогда помогли соседи.

Спустя два месяца, 25 августа, произошло новое похищение ребенка. Это случилось во время прогулки отца с сыном, на которой присутствовали двое приставов и Марина. Мужчина предложил сыну прокатиться на электросамокате. Ему разрешили кататься в поле видимости, но он свернул за дом и скрылся.

Сегодня мама ребёнка написала заявление в прокуратуру о бездействии Следственного комитета, так как ни полиция, ни следком не принимают почти никакого участия в поиске ребенка.

О Константине Сапрыкине известно, что он – программист по образованию. В Петербурге не имеет собственного жилья, съемные квартиры часто меняет.

Ранее петербургские судебные приставы вернули 8-летнего ребенка матери.

Фото: Мегаполис