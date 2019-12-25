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Петербургские судебные приставы вернули 8-летнего ребенка матери
Сегодня, 11:09
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IRINA_CHALKINA

Петербургские судебные приставы вернули 8-летнего ребенка матери

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Отец мальчика похитил его и увез в Республике Башкортостан.

В понедельник, 24 августа, стало известно о том, что в Петербурге судебные приставы вернули 8-летнего ребенка матери. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП РФ по городу.

Благодаря оперативной, слаженной и профессиональной работе сотрудников отделов города Уфа и города Санкт-Петербурга несовершеннолетний мальчик смог вернуться к матери

ГУФССП РФ по городу.

Как оказалось, отец мальчика похитил его и увез в Республике Башкортостан. В итоге в отношении 38-летнего мужчины, скрывающего сына от экс-супруги,  возбуждено в Межрайонном отделе по исполнению особых исполнительных производств.

Ранее мы сообщали о том, что мужчина получил ножевое ранение на проспекте Ветеранов.

Фото:pixabay

Теги: гуфссп рф, отец украл ребенка, петербургские судебные приставы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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