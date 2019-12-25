Гипермаркет выплатил петербурженке более 120 тыс. рублей после травмы руки

Из-за полученной травмы пенсионерка была вынуждена отказаться от заранее оплаченного отдыха в Крыму и отпраздновать юбилей в ресторане.

Судебные приставы взыскали 30 тыс. рублей в пользу пенсионерки: 68-летняя жительница Петербурга получила травму руки из-за отбойника для тележек в одном из супермаркетов, сообщает пресс-служба Главного управления ФССП России по Петербургу.

Как выяснилось, пожилая женщина пришла в гипермаркет за покупками и споткнулась о разделительный отбойник для тележек. В результате падения она получила травму руки, что потребовало сложной операции и долгой реабилитации.

Из-за полученной травмы пенсионерка была вынуждена отказаться от заранее оплаченного отдыха в Крыму и отпраздновать юбилей в ресторане. Суд удовлетворил её исковые требования и назначил компенсацию морального вреда в размере более 90 тысяч рублей. Хотя деньги были взысканы, организация не согласилась с решением и подала апелляцию в городской суд, но проиграла. К моральной компенсации добавился штраф в 30 тысяч рублей. Судебные разбирательства затянулись на несколько лет.

Пристав уведомил организацию о начале исполнительного производства, однако ускорить выплату компенсации помог арест их банковских счетов. Интересно, что отбойник в магазине был демонтирован, что подтверждает отсутствие у него функционального назначения.