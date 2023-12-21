Петербургские приставы помогли отцу из Швейцарии общаться с детьми онлайн

Бывшая жена согласилась с предложенным графиком онлайн-свиданий и проведением летних каникул на родине отца.

Приставы выполнили судебное решение относительно порядка общения жителя Швейцарии через видеосвязь со своими 14-летним сыном и 15-летней дочерью, которых после развода мать переехала в Санкт-Петербург. Бывшая жена согласилась с предложенным графиком онлайн-свиданий и проведением летних каникул на родине отца, сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Санкт-Петербургу.

После распада брака между 55-летней жительницей Петербурга и гражданином Швейцарии, женщина перевезла детей в родной город. Районный суд Петербурга постановил, что дети будут жить с матерью, которая должна обеспечить беспрепятственное общение бывшего мужа с детьми. Также судом был установлен порядок встреч. Согласно ему, летом дети проводят 21 день в Цюрихе.

На протяжении шести месяцев отец регулярно приезжал в Санкт-Петербург, где вместе с детьми и психологом посещал Центр социальной помощи семье и детям. Приставы объяснили женщине возможные последствия невыполнения судебного решения, и вскоре от взыскателя поступило сообщение, что бывшая супруга больше не препятствует общению.