Бывший ресторан "Серебряный кит" вывезен с акватории Невы

Суд постановил, что дебаркадер "ДЖ-39" незаконно находился у набережной Невы напротив парка культуры и отдыха имени Бабушкина. Владелец не выполнил требование в срок, за что с него взыскали 50 тысяч рублей в виде исполнительского сбора.

Плавучий ресторан "Серебряный кит", расположенный на акватории Невы, был убран владельцем после решения суда, сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Санкт-Петербургу от 23 октября.

Суд постановил, что дебаркадер "ДЖ-39" незаконно находился у набережной Невы напротив парка культуры и отдыха имени Бабушкина. Владелец не выполнил требование в срок, за что с него взыскали 50 тысяч рублей в виде исполнительского сбора.

Демонтаж и вывоз объекта проводились под контролем судебных приставов и транспортной прокуратуры с помощью подрядной организации. "Серебряный кит" был установлен в начале 2000-х годов как проект плавучего ресторана, который так и не был реализован. Долгое время объект оставался без дела, пока в марте 2023 года не начал тонуть, что привлекло внимание надзорных органов. Суд обязал владельца компании "Фарсэй" убрать его с акватории, демонтаж начался в сентябре 2023 года и завершился только сейчас.

Кроме того, Росприроднадзор установил, что "Серебряный кит" загрязнял Неву. Ущерб оценили в 350 миллионов рублей, и соответствующий иск рассматривается судом.