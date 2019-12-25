Правом на сохранение прожиточного минимума воспользовались более 12 тыс. должников из Петербурга

За такой же период прошлого года было рассмотрено и удовлетворено более 3 тысяч подобных заявлений.

В ГУ ФССП РФ по Петербургу сообщили, что с начала текущего года удовлетворено более 4 400 заявлений на сохранение установленного прожиточного минимума.

Рассмотрено около 9 тысяч исполнительных производств, в ходе которых жителям города обеспечили неприкосновенность минимального дохода, необходимого для существования должника и членов его семьи.

За такой же период прошлого года было рассмотрено и удовлетворено более 3 тысяч подобных заявлений. С момента вступления в силу соответствующих изменений в законодательстве в феврале 2022 года этим правом воспользовалось более 12 тысяч жителей Петербурга.Начало формыНачало формыНачало формы