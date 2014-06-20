С начала года более 1,3 млрд рублей взыскали в пользу детей в Петербурге

Один из методов воздействия на должников – ограничение права на выезд из страны.

Судебные приставы в Петербурге за девять месяцев текущего года взыскали с должников по алиментам 1,3 миллиарда рублей, что на 237 миллионов рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Петербургу.

Один из методов воздействия на должников – ограничение права на выезд из страны. Благодаря этому методу, 33-летний житель Московского района погасил задолженность в размере почти 400 тысяч рублей перед своей десятилетней дочерью.

На данный момент право на выезд из страны ограничено для примерно восьми тысяч должников по алиментам. С начала года с алиментщиков взыскали почти 20 миллионов рублей.