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С начала года более 1,3 млрд рублей взыскали в пользу детей в Петербурге
Сегодня, 12:45
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С начала года более 1,3 млрд рублей взыскали в пользу детей в Петербурге

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Один из методов воздействия на должников – ограничение права на выезд из страны.

Судебные приставы в Петербурге за девять месяцев текущего года взыскали с должников по алиментам 1,3 миллиарда рублей, что на 237 миллионов рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Петербургу.

Один из методов воздействия на должников – ограничение права на выезд из страны. Благодаря этому методу, 33-летний житель Московского района погасил задолженность в размере почти 400 тысяч рублей перед своей десятилетней дочерью.

На данный момент право на выезд из страны ограничено для примерно восьми тысяч должников по алиментам. С начала года с алиментщиков взыскали почти 20 миллионов рублей.

Ранее мы сообщили о том, что автолюбитель из Петербурга получил от ГАИ 133 штрафа на 672 млн рублей.

Фото: пресс-служба ГУ ФССП России по Петербургу

Теги: санкт-петербург, фссп
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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