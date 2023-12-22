В Петербурге капитан катера выплатил пассажирке 1 млн рублей за выбитые зубы

Инцидент произошел в сентябре 2021 года. Капитан катера, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и столкнулся с мостом. При ударе об опору пострадавшая серьёзно повредила зубы.

По информации пресс-службы ГУФССП России по Петербургу, женщина, пострадавшая во время прогулки на катере, получила компенсацию на лечение благодаря помощи судебных приставов. Капитан судна, которое столкнулось с опорой Гренадерского моста, был вынужден выплатить пострадавшей 1 млн рублей в принудительном порядке.

Инцидент произошел в сентябре 2021 года. Капитан катера, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и столкнулся с мостом. В результате столкновения некоторых пассажиров вытолкнуло за борт, их спасли из воды сотрудники МЧС. Одна из женщин серьёзно повредила зубы при ударе о опору моста: впоследствии ей пришлось потратиться на протезирование.

Суд рассмотрел дело и постановил взыскать в пользу пострадавшей 1 млн рублей.

Судебные приставы уведомили владельца катера о начале исполнительного производства. Затем в отношении его транспортного средства было вынесено постановление о запрете регистрационных действий. В результате денежные средства были взысканы с одного из многочисленных банковских счетов в принудительном порядке.

Ранее мы сообщили о том, что число нарушений при взыскании долгов в Петербурге выросло вдвое.

Фото: ГУФССП России по Петербургу