Число нарушений при взыскании долгов в Петербурге выросло вдвое

В 2023 году жители Северной столицы подали более двух тыс. заявлений о нарушениях при взыскании задолженности, а специалисты признали 418 жалоб обоснованными.

Согласно данным Главного управления ФССП России по городу, в Петербурге удвоилось количество нарушений при взыскании долгов. Каждая пятая жалоба петербуржцев на кредиторов оказалась обоснованной.

В 2023 году жители Северной столицы подали более двух тыс. заявлений о нарушениях при взыскании задолженности, а специалисты признали 418 жалоб обоснованными. Это в два раза больше, чем в 2022 году, когда было 237 обоснованных жалоб.

Большинство нарушений было зафиксировано в работе микрофинансовых организаций, затем следуют кредитные организации. Главное управление наложило штрафы в размере почти 20 млн рублей, что на 51% больше, чем в предыдущем году.

Ранее мы сообщили о том, что приставы Ленобласти взыскали более 1 млрд рублей с должников.

Фото: пресс-служба ФССП РФ