Приставы Ленобласти взыскали более 1 млрд рублей с должников

Одним из самых эффективных способов стимулирования должников к выплате алиментов является привлечение их к административной ответственности.

За 2023 год судебные приставы Ленобласти взыскали с должников по алиментам около 1,1 млрд рублей. По факту неуплаты алиментов было возбуждено более 1,5 тыс. дел. Об этом информирует пресс-служба ФССП РФ по 47-ому региону.

Всего за прошлый год приставы нашли 439 должников по исполнительным производствам, из которых 340 были должниками по алиментам. Кроме того, в 2023 году общая сумма, потраченная на содержание детей, достигла 1,1 млрд рублей, что на 412 млн рублей больше по сравнению с предыдущим годом. Одним из самых эффективных способов стимулирования должников к выплате алиментов является привлечение их к административной ответственности. В упомянутом году было возбуждено более тысячи дел по статье о неуплате средств на содержание детей.



Тем не менее, родители, которые не прекращали накапливать задолженность, стали сталкиваться с уголовной ответственностью. За уходящий год было начато 508 уголовных дел в таких случаях.

Ранее мы сообщили о том, что мероприятия в честь Года семьи пройдут в Ленобласти.

Фото: пресс-служба ФССП РФ