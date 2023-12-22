Мероприятия в честь Года семьи пройдут в Ленобласти

В прошлом году управлением ЗАГСа было проведено 299 таких мероприятий: это больше, чем в 2022 году.

Одним из вопросов, обсуждаемых на заседании правительства Ленобласти в четверг, 25 января, стали мероприятия органов ЗАГС для продвижения семейных ценностей, повышения статуса семьи, материнства и отцовства в этом регионе. Об этом рассказала начальник управления регионального ЗАГСа Ольга Куликова.

По словам чиновницы, в Ленинградской области регулярно проводятся мероприятия в честь семей, где родился первый ребёнок, близнецы или тройня; также организуются торжественные поздравления для юбиляров – семей, которые отмечают серебряные, золотые, бриллиантовые и другие годовщины супружеской жизни. Такие мероприятия приурочены не только к праздничным и социально значимым датам в Ленинградской области, но и другим важным для семей периодам. В прошлом году управлением ЗАГСа было проведено 299 таких мероприятий: это больше, чем в 2022 году.

Куликова отметила, что в регионе сохраняется традиция проведения фотоконкурсов, таких как "Семья 47 на каникулах", "Вместе с мамой", "Наши семейные традиции", "За всё тебя благодарю, мама". Также проводится целый ряд мероприятий, посвященных Всероссийскому дню правовой помощи детям. В рамках этих мероприятий для школьников и студентов организовываются уроки, конкурсы и викторины на тему семейного законодательства.

Ранее мы сообщили о том, что закон о регистрации питомцев готовят в Ленобласти.

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