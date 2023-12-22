Закон о регистрации питомцев готовят в Ленобласти

В рамках проекта предусмотрена обязательная регистрация собак: процедура в отношении кошек и других питомцев будет производиться по желанию владельцев.

Решение проблемы безнадзорных животных в Ленобласти можно значительно облегчить путем введения регистрации питомцев. Соответствующий проект уже разработан в региональном ЗакСе. Об этом сообщил начальник управления ветеринарии Ленинградской области Леонид Кротов на встрече с губернатором Александром Дрозденко и областными депутатами, которая состоялась во вторник, 23 января, в режиме видеоконференции.

В рамках проекта предусмотрена обязательная регистрация собак: процедура в отношении кошек и других питомцев будет производиться по желанию владельцев. Об этом. Для проведения процедуры регистрации четвероногих будет задействована современная технология искусственного интеллекта. Алгоритмы будут использованы для идентификации животных, зарегистрированных в единой региональной базе учета.

В рамках государственного задания также рассматривается предложение о стерилизации питомцев для льготных категорий граждан. Это поможет снизить количество безнадзорных животных в Ленинградской области. В настоящее время готовится финансово-экономическое обоснование проекта, после чего документ будет отправлен на согласование.

Александр Дрозденко отметил, что такой проект нужен региону. Важно установить порядок и ответственность за питомцев, особенно учитывая случаи, когда животных берут домой, а затем выбрасывают.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти спасли собаку, застрявшую в кессоне гаража.

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