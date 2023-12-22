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В Ленобласти спасли собаку, застрявшую в кессоне гаража
Сегодня, 10:19
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В Ленобласти спасли собаку, застрявшую в кессоне гаража

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Бездомное животное достали из ящика и выпустили на волю.

В Ленобласти мужчина наткнулся на бездомную собаку в своем гараже. Пес находился в кессоне  и громко выл. Об этом сообщили в tg-канале "Аварийно-спасательная служба ЛО".

Местный житель обратился к спасателям. Группа из Шлиссельбурга приехала на место случившегося 23 января. 

С помощью специального устройства им удалось вытащить животное из ямы. В результате случившегося никто не пострадал. Собаку отпустили на волю.

Ранее на Piter.tv сообщили, что спасенная со льда Охты кошка Ася обрела дом.

Фото: Telegram / Аварийно-спасательная служба ЛО

Теги: животные, ленобласть, собака, собака в гараже, спасение
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области, Картина дня,

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