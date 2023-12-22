В Ленобласти спасли собаку, застрявшую в кессоне гаража

В Ленобласти мужчина наткнулся на бездомную собаку в своем гараже. Пес находился в кессоне и громко выл. Об этом сообщили в tg-канале "Аварийно-спасательная служба ЛО".
Местный житель обратился к спасателям. Группа из Шлиссельбурга приехала на место случившегося 23 января.
С помощью специального устройства им удалось вытащить животное из ямы. В результате случившегося никто не пострадал. Собаку отпустили на волю.
Ранее на Piter.tv сообщили, что спасенная со льда Охты кошка Ася обрела дом.
Фото: Telegram / Аварийно-спасательная служба ЛО
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