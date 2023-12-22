Спасенная со льда Охты кошка Ася обрела дом

Сейчас Ася чувствует себя намного лучше, но ходит пока с трудом.

Со льда Охты в середины января спасли кошку, которая погибала на морозе. Зверька забрала домой женщина, которая и увидела замерзающее животное у Ириновского моста. Она вызвала спасателей, отвезла кошку в ветклинику, оплатила ее лечение, а затем приютила черную кису. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

Сейчас Ася чувствует себя намного лучше, но ходит пока с трудом. У нее было серьезное обморожение. Прогноз ветеринары дают позитивный.

Напомним, кошку поймали с помощью удавки. На спасение Аси ушло меньше минуты, потому что животное доверилось человеку и позволило себя спасти. Она не извивалась и не убегала от волонтеров.

Ранее мы писали, что пожарные Петербурга спасли кошку из-под завалов.

Фото: ВКонтакте / КОШКИСПАС. Спасение животных. ПСО Экстремум