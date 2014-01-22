Пожарные Петербурга спасли кошку из-под завалов

Глаза и уши Лаки постепенно заживают, и скоро она отправится долечиваться домой – к волонтерам.

Сотрудники отделения пожарной части №147 "Леноблпожспас" спасли кошку Лаки из-под завалов после пожара. Об этом пишет "Санкт-Петербург" 28 декабря.

Со своим товарищем мы разгребали завалы. Я обнаружил трех кошек, которые были без признаков жизни. У третьей, я понял, есть какие-то шансы. Растер ей грудь, лапы. Зажал рот, сделал искусственное дыхание через носик. И первое мяу – кошка оказалась жива. Егор Волосенок, командир отделения пожарной части №147 "Леноблпожспас"

Волонтер Юлия Некрасова рассказала, что, когда спасатели нашли Лаки, шерсть животного была похожа на уголь и отваливалась кусками. По словам ветеринарного врача Ксении Иванниковой, усы пострадавшей, которые выгорели, отрастут, поскольку у нее сохранены волосяные фолликулы.

Кроме того, отмечается, что, несмотря на непростую судьбу, кошка остается тактильной и не может долгое время находиться без человека.

Лаки хорошо питается, сразу после спасения она съела две миски корма. Глаза и уши постепенно заживают, и скоро она отправится долечиваться домой – к волонтерам. После восстановления кошке найдут постоянных хозяев.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге спасли двух породистых собак, брошенных под деревом в Удельном парке.

Фото: телеканал "Санкт-Петербург"