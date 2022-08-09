В Петербурге спасли двух породистых собак, брошенных под деревом в Удельном парке

Сейчас обе четвероногие получают корм и весь необходимый уход. Однако такое положение вещей не может длиться вечно, поэтому они ищут новых заботливых хозяев.

Хозяин двух породистых собак оставил своих питомцев в Удельном парке, привязав к дереву. Бедным животным пришлось провести там всю ночь, пока на них не наткнулись сердобольные горожане и забрали на передежку. Об этом пишет spb.aif.ru со ссылкой на соцсети.

Одна из собак – кане корсо – девочка, родившаяся в 2019 году. Она умеет выполнять все команды. Вторая питомица – шарпей – тоже девочка, родилась на год раньше. Она ласковая и спокойная, но страдает без хозяина и жаждет внимания. Сейчас обе четвероногие получают корм и весь необходимый уход. Однако такое положение вещей не может длиться вечно, поэтому они ищут новых заботливых хозяев.

Идеальными хозяевами для собак были бы те, кто возьмёт обеих питомиц: они неразрывно друг с другом и ведут себя как настоящие сестры. Связаться с людьми, у которых они находятся на передержке, можно здесь.

Ранее мы сообщили о том, что волонтёры в Ленобласти спасли раненую топором собаку Люсю.

Фото: ВКонтакте / Я потерялся! СПб Найдена, пропала собака, кошка