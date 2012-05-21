Волонтёры в Ленобласти спасли раненую топором собаку Люсю

Вчера Люсе вернули ошейник и отвезли обратно на полигон, где её радушно встретили “коллеги” – другие сторожевые собаки.

Добровольцы из СК "Легион" спасли собаку Люсю на полигоне "Северная Самарка" во Всеволожском районе Ленобласти: сторожевое животное пытался убить агрессивный водитель мусоровоза: он нанёс собаке удар топором по голове. Об этом пишет издание spb.aif.ru, ссылаясь на сообщество волотёров в соцсетях.

Рана оказалась очень глубокой, собаку пришлось экстренно везти к ветеринарам. Животное успешно прооперировали и оставили в стационаре на несколько дней.



Все подписчики сообщества волновались за Люсю и организовали сбор средств для оказания помощи. Вчера Люсе вернули ошейник и отвезли обратно на полигон, где её радушно встретили "коллеги" – другие сторожевые собаки. Через две недели специалисты снимут швы. Пока что живодёра так и не удалось найти.

Ранее мы сообщили о том, что у Дворцового моста из Невы вытащили раненую утку.

Видео: ВКонтакте / СК- "Легион" - спасение животных от жестокости