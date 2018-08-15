У Дворцового моста из Невы вытащили раненую утку

Птицу передали ветеринарам.

В среду, 13 декабря, стало известно о спасении травмированной утки в районе Дворцового моста в Петербурге. Крыло птицы было повреждено, и она не могла улететь. О произошедшем рассказал специалист отряда "Экстремум" Леонид.

Сигнал о происшествии поступил спасателям животных 5 декабря. Волонтёры приехали на место, однако лёд на Неве показался им ненадежным: было решено отложить операцию до начала морозов. Сообщившая о раненой утке петербурженка пообещала кормить птицу.

Команда планировала выезд 8 декабря, но в тот день получила информацию о утке, застрявшей на Мойке около Новой Голландии. Это пернатое нужно было спасти в первую очередь. Однако вместо вмерзшей в лёд птицы спасатели обнаружил на указанном месте полиэтиленовый пакет.

Поскольку выснилось, что на Мойке никого спасать не нужно, Леонид, не снимая гидрокостюма, отправился на Дворцовую набережную, чтобы помочь раненой утке выбраться. Птицу передали ветеринарам.

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Видео: ВКонтакте / КОШКИСПАС. Спасение животных. ПСО Экстремум