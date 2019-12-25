В Эрмитаже поймали кота-проказника

Хулиган пугал своими выходками охранников музея и уборщиц.

В Эрмитаже завелся новый кот. Животное не могли поймать несколько дней. Он прятался в воздуховодах гардероба днем и бегал по музею ночью. Об этом сообщили в группе "КОШКИСПАС" в соцсети "ВКонтакте".

Хулиган терроризировал охранников музея и пугал своими выходками уборщиц. Кот ходил в туалет, где хотел, и попадал силуэтом в охранные датчики.

По ночам зачастую выходил прогуляться по первому этажу и смотрел свои мурлычные сны где-нибудь в укромном местечке до того момента, как побеспокоенный кем-то несся в свое убежище дальше пережидать до удобного момента. Сотрудники "КОШКИСПАС", "Эстремум"

Сотрудники главного музея Петербурга обратились за помощью к спасателям "Эстремума". Через три дня попыток кот был спасен.

Видимо, поняв, что от него теперь не отстанут, кот самостоятельно днем добровольно вышел из своего укрытия, забился в угол гардероба и, не сопротивляясь, дал поймать себя сачком. Сотрудники "КОШКИСПАС", "Эстремум"

Теперь он будет жить вместе с другими питомцами Эрмитажа в специальном помещении. Его пообещали приучить к лотку.

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Фото: ВКонтакте / КОШКИСПАС. Спасение животных. ПСО Экстремум