Банда подростков ответит перед судом за избиение мужчины в Удельном парке

Петербуржец получил тяжелые травмы.

Следователи в Петербурге завершили расследование дела о жестоком избиении мужчины в Удельном парке. На скамье подсудимых оказались четверо подростков, сообщила пресс-служба городского Следственного комитета.

Преступление произошло вечером 18 августа компания несовершеннолетних напала на прохожего. Подростки били его не только руками и ногами, но и деревянной палкой. После этого они сбежали с места преступления.

Петербуржец получил тяжелые травмы, ему потребовалась помощь медиков. Сейчас четверо обвиняемых находятся под стражей. В связи с тем, что фигуранты дела — несовершеннолетние, правоохранители внесли представления в их образовательные учреждения. Уголовное дело с обвинительным заключением направили в суд.

Ранее мы сообщали, что молодой человек, похитивший 20 млн рублей, предстанет перед судом в Петербурге.

Фото: Piter.TV