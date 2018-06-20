В Кингисеппском районе волонтеры-спасатели вызволили кошку из-под земли

Известно, что несчастное животное пробыло в подземной западне более недели.

В Ивангороде бригада волонтеров спасла жизнь домашней кошке, попавшей в трубу, диаметр которой составляет шестьдесят сантиметров. Известно, что несчастное животное пробыло в подземной западне более недели.

Заявление в ПСО "Экстремум" поступило в субботу, 6 апреля. За это время хвостатая успела пропасть, вновь дать о себе знать непрерывным мяуканьем и поставить на уши аварийную службу и мэрию с управляющей компанией. КОШКИСПАС. Спасение животных. ПСО Экстремум

Освобождение кошки произошло в минувший вторник, 10 апреля.

Протянув в трубу тряпку и оставив для приманки корм, волонтеры на два часа отошли от места, чтобы не спугнуть животное. По возвращению выяснилось, что усатая узница сумела выбраться по импровизированной тряпичной лестнице на волю. КОШКИСПАС. Спасение животных. ПСО Экстремум

Источник: КОШКИСПАС. Спасение животных. ПСО Экстремум