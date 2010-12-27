В Кингисеппском районе появится мастерская ижорских ремёсел

В "Мастеровой слободе" можно будет поучаствовать в мастер-классах "Работа за гончарным кругом", "Кузница, "Плетение из бумажной лозы", "Традиционная ингерманландская кукла".

Мастерскую ижорских ремёсел построят в деревне Ручьи Кингисеппского района. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства ЛО.

Здесь в парке Ижорского музея заложен закладной камень в основание гончарной мастерской "Сойка" и состоялся традиционный областной праздник ижорской культуры "Гостеприимный этот край".

В 2019 году праздник посвящен Году языков коренных народов России и Году театра.

В краю ижор — коренного малочисленного народа Ленинградской области выступили творческие коллективы национально-культурных объединений Ленинградской области и Санкт-Петербурга.

На празднике работали ремесленные ряды, лавка финно-угорских этнокостюмов, выставка-продажа изделий ижорских мастеров декоративно-прикладного творчества: гончарная посуда и глиняные игрушки-свистульки, лоскутная мишура, тканые половики и плетеные "кругляки".

В "Мастеровой слободе" можно было поучаствовать в мастер-классах "Работа за гончарным кругом", "Кузница, "Плетение из бумажной лозы", "Традиционная ингерманландская кукла".

На "Рыбацком берегу" дегустировали ижорскую уху, а в "Ижорском погребке" — угощения от ижорских хозяек.

Центр коренных народов Ленинградской области представил "Кагракару" – традиционный народный театр для детей, игры, конкурсы, викторины.

А в "Народном кинозале" показали документальные сюжеты о культуре и истории ижорского края.

Организаторы праздника "Гостеприимный этот край" – комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области при поддержке Дома дружбы Ленинградской области, администраций Кингисеппского района и Вистинского сельского поселения, музея Ижорской культуры.

Источник: пресс-служба губернатора и правительства ЛО