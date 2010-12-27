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В Кингисеппе состоится открытие ежегодного регионального фестиваля "День охотника"
Сегодня, 21:07
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KaterinaKono13

В Кингисеппе состоится открытие ежегодного регионального фестиваля "День охотника"

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На площадке праздника также состоятся выставка фотографий, рисунков и охотничьих трофеев Северо-Западного региона.  

Седьмого сентября в 12.00 состоится открытие ежегодного регионального фестиваля "День охотника" (Ленинградская область, город Кингисепп, парк "Романовка"). В мероприятии планируется участие  заместителя председателя правительства Ленинградской области Олега Малащенко.

В программе праздника показательные выступления охотничьих собак, шоу "Соколиная охота", мастер-классы по дрессуре собак, подманиванию птиц, рыбной ловле и охотничьей кулинарии, состоится открытие стрельбища для стрельбы из лука и арбалета, будет работать выездная кузница, пройдет турнир по рыбной ловле

На площадке праздника также состоятся выставка фотографий, рисунков и охотничьих трофеев Северо-Западного региона.  

Для гостей фестиваля будут выступать музыкальные коллективы Кингисеппского района, работать полевая кухня.

Источник: пресс-служба ЛО

Теги: кингисепп, новости кингисеппа, новости ленобласти
Категории: Новости Ленинградской области,

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