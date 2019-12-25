Мужчина получил ножевое ранение на проспекте Ветеранов

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбудили уголовное дело.

В понедельник, 24 августа, стало известно о том, что в Петербурге поймали рецидивиста, который ударил ножом мигранта на проспекте Ветеранов.

Инцидент произошел 20 августа около трех часов ночи. В полицию обратились сотрудники скорой помощи, которые рассказали о том, что у дома № 90 по Ветеранов госпитализировали мужчину с ножевым ранением. Полицейские не обнаружили на месте происшествия ничего подозрительного. Однако утром того же дня к стражам порядка вновь обратились медики, которые сообщили о том, что от дома № 80 по Ветеранов с ножевым ранением живота госпитализировала гражданина Узбекистана 1975 года рождения.

В итоге по подозрению в совершенных нападения полиция Петербурга арестовала 36-летнего мужчину без определённого места жительства. Как оказалось, он был неоднократно судим за нанесение побоев и грабёж.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали о том, что на видео попал прыжок мужчины с Дворцового моста.

Фото:Piter.TV