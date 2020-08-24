На видео попал прыжок мужчины с Дворцового моста

Экстремала подобрал проплывающий мимо катер.

Вечером 23 августа в центре Петербурга произошел неожиданный для многих людей инцидент. Жители и гости города стали свидетелями того, как мужчина прыгает с Дворцового моста. В распоряжении Piter.TV оказалась видео с моментом происшествия.

Все произошло в разгар дня на глазах у множества людей. На записи видно, как мужчина перепрыгивает через перила и падает прямо в Неву. В результате происшествия экстремал остался жив. Его подобрал проплывающий мимо катер.

Причины и подробности происшествия уточняются.

Ранее мы писали, что прокуратура начала проверку после падения мальчика в Крюков канал.

Видео: Piter.TV