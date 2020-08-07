Прокуратура начала проверку после падения мальчика в Крюков канал

Ребенок выпал за борт прогулочного катера вечером 2 августа.

Петербургская транспортная прокуратура начала проверку после сообщений о падении мальчика за борт прогулочного катера. Напомним, неприятность произошла на пересечении Крюкова канала и реки Мойки 2 августа. Вероятно, мальчик зацепился за мост и упал в воду, ребенка спасли прохожие, один из которых прыгнул в канал.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, ведомство проверит соблюдение законодательства о безопасности плавания. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования. Ход процесса проконтролирует Северо-Западный транспортный прокурор Владимир Владимиров.

Ранее на Piter.TV: Пожарный спас ребенка на 40-метровой высоте и попал на видео.

Видео: Piter.TV