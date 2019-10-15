10-летний мальчик упал в Крюков канал во время прогулки на теплоходе

По словам очевидцев, ребенок зацепился за мост и упал за борт.

Вечером 2 августа в центре Петербурга случилось ЧП. Во время речной прогулки на теплоходе за борт упал 10-летний мальчик. В распоряжении Piter.TV появилось видео спасения ребенка.

По словам очевидцев, теплоход потерял одного из пассажиров при проходе под Матвеевым мостом, на пересечении Крюкова канала и Мойки. Мальчик зацепился за мост и упал за борт.

Пока неповоротливое судно пыталось повернуть назад, в воду прыгнул один из взрослых. Его с берега поддержали очевидцы, которые с ограды моста протянули мальчику полотенце. В результате ребенка "кое-как" вытянули на борт подоспевшего теплохода.

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Видео: Piter.TV