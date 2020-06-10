В Китае пятилетняя малышка едва не сорвалась вниз с 13-го этажа.

Пожарный спас ребенка на 40-метровой высоте и попал на видео. Об этом рассказали журналисты из Daily Mail. Инцидент произошел на территории китайского города Куньмин провинции Юньнань. Спасатель смог помочь пятилетней девочке, которая по неосторожности выпала с балкона 13-го этажа. Малышка держалась за фасад жилого дома и едва не упала вниз.

Спасателю пришлось при помощи ремня безопасности спуститься к девочке. Трос сверху удерживал еще один пожарный. Как только герой приблизился к девочке, он схватил ее и перебросил обратно в квартиру. В этот момент очевидцы стали аплодировать.

Герой с риском для жизни спас людей из горящего автомобиля.

Видео: Daily Mail