Дрессировщику удалось вытащить из пасти животного урюк в 2,5 метра.

Дайвер ввел в транс огромную акулу и спас ее от рыболовного крючка. Об этом рассказали журналисты Daily Star. Они опубликовали видео, на котором запечатлено спасение черноперой акулы в мелководье Аливал, которое располагается вблизи города Умкомаас, ЮАР. В издании отметили, что дрессировщику акул пришлось ввести большую рыбу в транс. Этим поступком отличился местный житель Уолтер Бернардис.

По словам дайвера, она перевернул 90-кг акулу. От этого животное впало в состояние тантоза. Процесс представляет собой защитную реакцию, при которой некоторые виды животных изображают смерть, пока не почувствуют, что угроза их здоровью ликвидирована. Акула расслабила мышцы, при этом ее дыхание стало ровным, глубоким и ритмичным. Подобным "трюком" могут похвастаться опоссумы. В конкретном случае с акулой Бернардису удалось вытащить из пасти животного 2,5-метровый крюк. После этого морская хищница вышла из состояния транса. за действиями героя следит фотожурналист Гарри Стоун.

Удалить крючок из пасти огромной, потенциально опасной акулы — непростая задача, особенно, если ты находишься в ее среде обитания. Маневр всегда удивительно наблюдать прокомментировал представитель СМИ

Напомним, что черноперые акулы известны многочисленными нападениями на людей. Эксперты считают, что эти трагедии случайны. Нередко данный вид акул является жертвой охотников из-за плавников. Их используют для приготовления супа или убивают ради спортивного интереса.

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Фото и видео: dailystar.co.uk

