Видео: На смену пожарам Австралию накрыло песчаной бурей и посыпало градом

В сети опубликовано видео, снятое очевидцами.

После бушующих природных пожаров на Австралию налетела огромная песчаная буря и просыпался крупный град.

Накануне Piter.TV рассказывал о крупном граде, который обрушился на обширную территорию Австралии. Град размером с мячики для гольфа побил стекла автомобилей и обломал ветви деревьев на территории штата Новый Южный Уэльс, Канберры и других городов. Местные спасатели за сутки около полутора тысяч раз выезжали на вызовы, тысяча из них была связана с поврежденными из-за стихии зданиями.

Сегодня в сети опубликовано видео песчаной бури, которая накрыла Австралию перед градом, 19 января. На опубликованном видео завеса из пыли простиралась на весь горизонт и поднималась в высоту на сотни метров. В эпицентре шторма оказались города Нового Южного Уэльса Брокен-Хилл, Нинган и Паркес. Песчаная буря задела и Сидней.

Видео: т-м канал "Акула"