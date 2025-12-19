Опасную инфекцию обнаружили в африканских фруктах в морском порту Петербурга

В Петербурге забраковали почти 50 тонн слив из ЮАР.

В Большом морском порту Санкт-Петербурга выявлена партия слив, зараженных опасным карантинным заболеванием. Ввоз фруктов на территорию страны запрещен, продукцию вернули отправителю. Об этом пишет КП-Петербург.

В Санкт-Петербурге сотрудники Россельхознадзора обнаружили бурую монилиозную гниль в партии слив, поступивших из Южно-Африканской Республики. Общий объем зараженной продукции составил 46,5 тонны. Проверка была проведена в Большом морском порту Санкт-Петербурга. Для подтверждения диагноза специалисты Северо-Западного филиала ФГБУ "ВНИИЗЖ" выполнили лабораторные исследования. Анализы показали наличие возбудителя Monilinia fructicola.

Установлено, что данный патоген вызывает бурую монилиозную гниль — заболевание, поражающее плоды, побеги и цветки растений. Инфекция активно распространяется при умеренной температуре воздуха и повышенной влажности. Также отмечено, что бурая монилиозная гниль представляет серьезную угрозу для стран Европы, где садоводство является одной из значимых отраслей сельского хозяйства. По итогам контроля вся партия фруктов была возвращена в страну отправления.

