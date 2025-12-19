В Петербурге сожгли 40,5 кг мяса из Аргентины

Во время осмотра груза сотрудник надзорного органа установил несоответствие между содержимым упаковок и информацией, указанной в сопровождающем ветеринарном сертификате.

Специалисты Северо-Западного межрегионального подразделения Россельхознадзора проверяли партию субпродуктов, прибывшую в Большой морской порт Санкт-Петербурга из аргентинской провинции Санта-Фе. Груз предназначался для местной фирмы, занимающейся оптовой торговлей мясной продукцией. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Во время осмотра груза сотрудник надзорного органа установил несоответствие между содержимым упаковок и информацией, указанной в сопровождающем ветеринарном сертификате. Было выявлено наличие незадекларированных продуктов животного происхождения весом 40,5 кг.

Поскольку обнаруженная мясная продукция отсутствовала в официальной документации, Управление Россельхознадзора выдало владельцу импортированной партии распоряжение уничтожить две коробки незаконно ввезённого товара. Под наблюдением сотрудника ведомства мясо подверглось утилизации путём сжигания в специальной печи-инсинераторе.

Помимо этого, компанию-получателя груза привлекли к юридической ответственности, наложив штраф за нарушение установленных норм.

Фото: Пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора Петербурга