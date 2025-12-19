Россельхознадзор начнёт использовать цифровые платформы для контроля безопасности АПК Ленобласти

Мобильные приложения и беспилотники станут применять для земельного регулирования.

Состоялась рабочая встреча губернатора Александра Дрозденко и руководителя Северо-Западного управления Россельхознадзора Олега Емцева. Стороны обсудили внедрение цифровых платформ, мобильных приложений и беспилотников для развития экспорта и контроля безопасности в регионе. Такой шаг позволит повысить прозрачность и эффективность работы в отрасли.

Россельхознадзор активно применяет беспилотники для мониторинга предприятий и учёта животных на расстоянии. Это позволяет оперативно выявить все нарушения. С помощью мобильного приложения "Инспектор" стало возможно контролировать и проводить профилактику в онлайн-формате. Сами предприятия могут организовывать консультации через портал Госуслуг.

Цифровые платформы Россельхознадзора позволят формировать объективную картину процессов в АПК Ленобласти, отметил Олег Емцев. Для эффективности совместной работы с правительством региона управление готово делиться собранными данными.

Совместная работа региона с федеральным ведомством — в том числе, муниципальный земельный контроль для ликвидации свалок и борщевика на сельхозземлях. Процесс изъятия участков у нерадивых собственников уже запущен. Александр Дрозденко, губернатор Ленобласти

Руководитель Северо-Западного управления Россельхознадзора также сообщил, что в 2025 году экспорт зерна и продуктов его переработки из Ленобласти вырос на 17%. Продукция поставлялась в 19 стран, а крупнейшим импортером стало Марокко. Экспорт животноводческой продукции увеличился на 34%, при этом основными рынками сбыта стали Вьетнам, Эстония и Китай.

Стороны обсудили проблему борщевика, который продолжает вредить сельхозугодьям. Власти намерены использовать новые инструменты для выявления и ликвидации очагов этого опасного растения. Уже начата процедура изъятия участков у собственников, не выполняющих свои обязанности по уходу за землей. Это решение может стать прецедентом для других регионов страны.

