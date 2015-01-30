Американец спас из полыхающей машины людей.

Герой с риском для жизни спас людей из горящего автомобиля. Об этом сообщили журналисты WCVB-TV со ссылкой на очевидцев. Американцы рассказали, что около города Андовер (штат Массачусетс) неизвестный мужчина спас жизни пассажиров пострадавшего транспортного средства.

Незнакомец заметил на обочине дороги автомобиль, который загорелся после автомобильной аварии. Мужчина перебежал через оживленное шоссе, чтобы оказать первую помощь пострадавшим. К нему присоединился еще один человек - водитель Харолд Гриер. Вместе героям удалось вытащить людей из пылающей машины.

Водитель сильно мучался. Оба были в плохом состоянии Харолд Гриер, очевидец

В издании Inside Edition рассказали, что ДТП произошло из-за того, что водитель уснул за рулем автомобиля. Пострадавшие получили серьезные травмы. Сейчас они госпитализированы.

В Бостоне семь полицейских пострадали во время протестов.

Видео: WCVB-TV