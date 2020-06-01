В Бостоне семь полицейских пострадали во время протестов

Полиция арестовала 40 участников массовых беспорядков.

В американском городе Бостон семь полицейских пострадали во время протестов, связанных с гибелью чернокожего мужчины из-за грубого задержания представителями закона в Миннеаполисе. В заявлении местного отделения правоохранительных органов в Twitter-аккаунте сообщается, что семь офицеров ранено. На данный момент они госпитализированы.

Полиция Бостона подтверждает, что семь сотрудников полиции пострадали и были госпитализированы, другим оказали медицинскую помощь на месте полиция Бостона

В полиции отметили, что в результате беспорядков оказались арестованы 40 американцев. Протестующие повредили 21 патрульную машину. Журналисты из издания Boston Globe рассказали, что митингующие собрались в воскресенье у здания полиции Бостона, а также городской администрации и около парламента штата Массачусетс. После захода солнца протестующие стали кидаться банками и бутылками, поджигать машины и громить магазины.

В Миннеаполисе грузовик въехал в толпу бунтующих.

Видео: YouTube / fayloyan