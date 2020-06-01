От действий водителя пострадал только сам правонарушитель.

В Миннеаполисе грузовик въехал в толпу бунтующих. Об этом сообщили журналисты из KSTP. Очевидцы рассказали, что в американском городе на небольшой скорости транспорт столкнулся с толпой людей, участвовавших в массовых беспорядках. на данный момент водителя грузовика арестовали без права выхода под залог.

Местные СМИ сообщили, что протестующие успели вовремя среагировать на приближающийся грузовик. На заснятых кадрах видно, как люди разбегаются в разные стороны. После остановки транспортного средства протестующие забираются на его крышу.

За рклем грузовика находился мужчина по имени Богдан Вечирко. В управлении общественной безопасности штата Миннесота рассказали, что в результате инцидента никто не пострадал, за исключением самого водителя.

В Нью-Йорке задержана дочь мэра города из-за участия в массовых беспорядках.

Видео: Youtube/Reuters