В Нью-Йорке задержана дочь мэра города из-за участия в массовых беспорядках

Бунтующие американцы из Бруклина дошли до Манхэттена.

В центре Манхэттена протестующие бьют витрины. Об этом сообщили местные журналисты. Они рассказали, что массовые беспорядки в Нью-Йорке связаны с гибелью чернокожего гражданина в Миннеаполисе из-за грубого задержания полицией. В СМИ отмечают, что правоохранительные органы не проводят массовых задержаний несмотря на агрессию местного населения.

В американской прессе появилась информация о том, что в ходе протестов задержана дочь мэра Нью-Йорка Билла де Блазио. Об этом сообщили представители New York Post со ссылкой на собственные источники. Они объяснили, что 25-летнюю Кьяру де Блазио поймали около 22:30 часов вечера по местному времени (около 5:30 утра по московскому времени) в субботу. Она вместе с другими протестующими блокировала транспортное движение на перекрестке.

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Журналисты заявили, что группа сейчас протестующих пересекла Бруклинский мост и движется из Бруклина на Манхэттен. Американцы направляются по Бродвею в сторону севера. Некоторые участники шествия бьют витрины магазинов, переворачивают клумбы, разрисовывают стены зданий и прыгают по крышам машин. Отдельные граждане пытаются спровоцировать представителей закона. Однако полиция не реагирует на выпады и просто сопровождает толпу.

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Видео: Youtube/ New York Daily New