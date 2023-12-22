Гол Панарина не спас "Рейнджерс" от поражения с "Сан-Хосе"

Игра завершилась со счетом 3:2.

"Нью-Йорк Рейнджерс" в овертайме проиграл "Сан-Хосе Шаркс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась с результатом 3:2 (0:1, 0:1, 2:0, 1:0) в пользу хозяев ледовой арены. В составе клуба победителей отличились голами в ворота соперников на 43, 45 и 62 минутах игры спортсмены Нико Штурм, Райан Карпентер и Томаш Гертл. Со стороны гостей шайбы забросили на 8 и 22 минутах Адам Фокс и российский нападающий Артемий Панарин. Наш соотечественник, голкипер "Рейнджерс" Игорь Шестеркин отразил 19 бросков по воротам.

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Фото и видео: YouTube / SPORTSNET