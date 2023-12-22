Гол Воронкова не спас "Коламбус" от поражения с "Эдмонтоном"

Игра закончилась со счетом 4:1.

"Коламбус Блю Джекетс" уступил "Эдмонтон Ойлерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра состоялась на ледовой арене в городе Эдмонтоне. Она завершилась с результатом 4:1 (1:1, 0:0, 3:0) в пользу хозяев ледовой арены. В составе команды победителей отличились на 8, 45, 46 и 56 минутах спортсмены Уоррен Фегеле, Эвандер Кейн, Коннор Макдэвид и Дилан Холлоуэй. Со стороны гостей гостей единственную шайбу в ворота оппонентов забросил российский представитель Дмитрий Воронков .

Таким образом "Эдмонтон" стал седьмой командой в истории НХЛ, котррая смогла одержать 14 побед подряд в регулярном чемпионате. В следующий раз "Ойлерз" (25 января) примут у себя "Чикаго Блэкхокс", а "Коламбус" в этот же день ждет выехдноц матч против Калгари Флэймз".

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Фото и видео: YouTube / YouTube / SPORTSNET