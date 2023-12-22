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Гол и передача Барбашева помогли "Вегасу" обыграть "Айлендерс"

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Россиянина признали второй звездой матча.

"Вегас" одержал победу над "Айлендерс" со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Ю-Би-Эс-Арене" в Элмонте.

Форвард "Вегаса" Иван Барбашев был признан второй звездой матча. Россиянин забросил первую шайбу в ворота хозяев, а также помог отличиться Николя Руа.

В нынешнем сезоне НХЛ Иван Барбашев провел 48 матчей и провел 26 (12+14) очков.

Ранее мы сообщали, что хет-трик Кучерова помог "Тампе" разгромить "Филадельфию".

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: иван барбашев, национальная хоккейная лига, хк вегас голден найтс, хк нью-йорк айлендерс
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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