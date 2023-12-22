  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 7:13
136
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Хет-трик Кучерова помог "Тампе" разгромить "Филадельфию"

0 0

Форвард был признан первой звездой матча.

"Тампа" разгромила "Филадельфию" со счетом 6:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Уэллс Фарго-центр" в Филадельфии.

Форвард "Тампы" Никита Кучеров был признан первой звездой матча. Россиянин забросил три шайбы в ворота хозяев. Он также отметился голевой передачей на Майки Эйссимонта.

В нынешнем сезоне НХЛ Никита Кучеров провел 47 матчей и набрал 80 (31+49) очков.

Ранее мы сообщали, что две передачи Кузьменко принесли "Ванкуверу" победу над "Чикаго".

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: национальная хоккейная лига, никита кучеров, хк тампа бэй лайтнинг, хк филадельфия флайерз
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии