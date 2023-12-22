Две передачи Кузьменко принесли "Ванкуверу" победу над "Чикаго"

Россиянин был признан третьей звездой матча.

"Ванкувер" обыграл всухую "Чикаго" со счетом 2:0 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Роджерс-Арене" в Ванкувере.

Форвард "Ванкувера" Андрей Кузьменко был признан третьей звездой матча. Россиянин отметился голевыми передачами на Пиуса Зутера и Куинна Хьюза.

В нынешнем сезоне НХЛ Андрей Кузьменко провел 41 матч и набрал 21 (8+13) очко.

Ранее мы сообщали, что шайба Наместникова не помогла "Виннипегу" уйти от поражения в матче с "Бостоном".

Видео: YouTube / SPORTSNET